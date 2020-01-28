Городское кладбище в Новосокольниках существовало незаконно

10:55, 03 февраля 2020, ПАИ

Кладбище «Семенкино» в Новосокольниках существовало незаконно. Документы, подтверждающие отвод земельного участка для гражданского захоронения, отсутствовали, выяснила прокуратура муниципалитета.

Кроме того, земельный участок, используемый для размещения мест погребения, не был поставлен на кадастровый учет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура района направила административное исковое заявление с требованием обязать администрацию городского поселения «Новосокольники» поставить кладбище на кадастровый учет в Государственном кадастре недвижимости. В настоящее время нарушения устранены: определены границы указанного земельного участка, а сам земельный участок с кадастровым номером 60:11:0000000:850, площадью 37740 кв.м., поставлен на учет в органах, уполномоченных осуществлять регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.