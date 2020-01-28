Чужую машину без ведома собственника продала женщина в Великих Луках

10:37, 03 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет местная жительница, которая продала чужой автомобиль без ведома собственника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что у гражданки во временном пользовании был автомобиль Honda Civic, 1998 года выпуска. Однако в сентябре 2019 года она продала его на запчасти без ведома собственника, чем, как отметили в ведомстве, «причинила ущерб владельцу» машины в размере 109 тысяч рублей.

В отношении великолучанки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ (растрата чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину), которое направили в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.