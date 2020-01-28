Телефонные мошенники украли с банковского счета псковички 300 тысяч рублей
300 тысяч рублей лишилась 55-летняя Жительница Пскова из-за действий телефонных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банковских учреждений, который под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег украл с ее счета сбережения. Аналогичным образом лишилась около 83 тысяч рублей и 51-летняя псковичка, 23 тысячи рублей потеряла 32-летняя жительница Бежаницкого района.
По фактам мошенничества возбуждены уголовный дела, добавили в ведомстве.