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Общество

Псковпассажиравтотранс на условиях лизинга пополнит автопарк

Губернатор Псковской области Михаила Ведерников провел встречу с председателем правления Группы компаний «РЕСПЕКТ», генеральным директором «Брянская нефтяная компания» Ильей Линником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, центральной темой разговора было приобретение в лизинг пассажирских автобусов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Первая партия из 4-х автобусов марки ПАЗ уже пополнила автопарк предприятия «Псковпассажиравтотранс». В скором времени техника выйдет на межрайонные маршруты из областного центра в Дно, Бежаницы, Себеж, Печоры. По истечению договора лизинга автобусы станут собственностью предприятия.

Обсуждалась также возможность участия компании в переводе автопарка предприятия на сжиженный природный газ, что позволит сделать автобусы более экологичными, повысить экономическую эффективность перевозок.

Также Михаил Ведерников обсудил с Ильей Линником проект по возведению новой газовой котельной в Острове-3, которая должна заменить действующую мазутную. «Главное, что нам необходимо без потерь перейти в новый отопительный сезон. Население поселка должно быть обеспечено надежным теплоснабжением», — подчеркнул глава рагиона.

Кроме того,  Илья Линник представил наработки, которые могут найти применение при осуществлении проекта «Умный город». Ранее в Пскове компания уже осуществила пилотный проект по отслеживанию и управлению пассажирскими перевозками.

По итогам встречи Михаил Ведерников сказал, что все предложения компании будут изучены и проработаны органами исполнительной власти региона.

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