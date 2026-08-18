В Псковской области ужесточили наказание мужчине, избившему престарелую мать до полусмерти

21:33, 18 августа 2026, ПАИ

Прокуратура Псковской области добилась усиления приговора в отношении местного жителя, осуждённого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с 10 по 17 марта 2024 года мужчина наносил своей матери 1948 года рождения множественные удары руками и ногами по лицу, голове, рукам и грудной клетке. В результате женщина получила множественные переломы костей, гематомы и кровоподтёки.

Изначально Великолукский городской суд назначил виновному три года лишения свободы. Однако прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким. По мнению представителей ведомства, суд первой инстанции не учёл отягчающее обстоятельство, а именно беззащитное, зависимое положение потерпевшей: женщина из‑за преклонного возраста, перенесённого инсульта и состояния здоровья не могла оказать сопротивления.

Псковский областной суд согласился с доводами прокуратуры, удовлетворил апелляционное представление и увеличил срок наказания до трёх лет шести месяцев. Осуждённый будет отбывать его в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу о вырубке леса в Печорском округе. Должника обязали выплатить порядка 35 миллионов рублей.