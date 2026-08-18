Более 900 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

20:59, 18 августа 2026, ПАИ

С 10 по 15 августа в Псковской области выявили 928 случаев ОРВИ, при этом более половины заболевших – дети до 14 лет (58 %), сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 359 случаев ОРВИ – 38,7 % от общего числа в регионе. По данным специалистов, среди циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В то же время ситуация с острыми кишечными инфекциями остаётся относительно благополучной: за неделю зафиксировано 42 случая, что ниже среднемноголетнего показателя. Тем не менее в Роспотребнадзоре отмечают, что в тёплую погоду риск заражения кишечными инфекциями возрастает, и призывают жителей соблюдать меры профилактики.

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Псковской области рекомендуют тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, а также после посещения туалета, следить за чистотой на кухне, обязательно промывать овощи, фрукты и зелень, не хранить рядом в холодильнике сырые и готовые продукты и не оставлять там просроченные товары, избегать покупки продуктов в несанкционированных местах и с рук (в первую очередь это касается сметаны, молока, творога и мяса), употреблять только кипячёную или бутилированную воду, купаться исключительно в разрешённых водоёмах, не заглатывая при этом воду.

В ведомстве подчёркивают: при любых признаках недомогания следует вызвать врача на дом – это поможет своевременно получить рекомендации по лечению и не допустить распространения инфекции. Родителям советуют внимательно следить за состоянием детей: отправлять в детский коллектив можно только полностью здорового ребёнка, а при малейших симптомах болезни – оставлять дома.

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, острыми кишечными инфекциями и групповыми случаями инфекционных заболеваний остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 750 случаев ОРВИ.