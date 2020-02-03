Список мест для установки контейнеров в Пскове актуализирует «Экопром»

12:32, 03 февраля 2020, ПАИ

До 17 февраля региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром» — актуализирует список мест для установки мусорных контейнеров в Пскове. Об этом сообщил директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст в ходе совещания под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова 3 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе совещания был поднят вопрос уточнения данных о проживающих в частном секторе псковичах. «Квитанции выставлены на частный сектор города Пскова. Ни для кого не секрет, что есть граничащие площадки, которые используются для накопления и утилизации отходов частного сектора», — отметил Сергей Пайст и пояснил, что частники утилизируют отходы в городской черте.

По его словам, количество контейнерных площадок в частном секторе недостаточно. «Давайте говорить открыто — без них появляются незаконные свалки», — добавил Сергей Пайст, после чего участники совещания пришли к решению актуализировать список мест для размещения мусорных контейнеров.