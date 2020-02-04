Квартира «под ключ»: Как сделать ремонт и не сойти с ума

11:39, 04 февраля 2020, ПАИ

Сначала люди мечтают о своей квартире, потом безудержная радость от собственных квадратных метров сменяется практичностью, и счастливые квартиросъёмщики начинают мечтать о комфортном и современном интерьере. Представление о квартире мечты у каждого своё, но есть основные моменты, которые важны для всех: добротность, удобство, безопасность, красота и уют. Хорошо, если у вас есть время, вкус и стальные нервы, чтобы воплотить мечты в реальность своими руками, но чаще всего этого нет, а ремонт видится одной большой катастрофой: непонятно куда бежать и с чего начать.

Но выход, как известно, есть всегда. Псковичам сделать ремонт, оформить интерьер и сохранить нервы поможет «Домовой центр». От вас достаточно желания, остальное можете спокойно доверить профессионалам, которые сделают всё: от подготовки квартиры и коммуникаций в ней до внутренней чистовой отделки и сборки мебели.

«Любой ремонт в квартире – всегда стресс и не слишком приятные эмоции, - констатирует руководитель направления строительства «Домового центра» Иван Лысюк. - Мы же помогаем нашим клиентам минимизировать неудобства. Вначале с заказчиком работает дизайнер. Во время разговора он узнаёт о его пожеланиях, затем приступает к разработке дизайн-проекта. Чаще всего к нам приходят люди, которые не очень представляют, какие цвета им бы хотелось видеть в интерьере своей квартиры. Один случай из ста, когда клиент знает, чего хочет и имеет свой, хотя бы приблизительный проект будущего интерьера».

То есть в «Домовый центр» можно запросто прийти и сказать: «хочу много света и пространства, люблю зелёный и жёлтый цвет, не люблю красный» или так «хочу уюта, люблю яркий текстиль, дерево и стиль «бохо». Специалисты подготовят не только чертежи будущего ремонта, но и сделают визуализацию для окончательного понимания того, как будет выглядеть ваша квартира через пару месяцев. Дизайнер подскажет также, какие материалы стоит выбрать для наилучшего воплощения всех задумок. В среднем разработка дизайна и ремонт-отделка, к примеру, двухкомнатной квартиры занимает 2,5-3 месяца.



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



Фото: Домовой центр



























Заказать отделку квартиры можно и без дизайна, но чаще псковичи всё-таки предпочитают получить апартаменты «под ключ».

Затем за работу берётся прораб, который закрепляется индивидуально за каждым заказчиком. Если это необходимо, общение с клиентом происходит в режиме 24/7. Все прорабы, которые ведут проекты в «Домовом центре», — специалисты со строительным образованием, а рабочие имеют профильное образование: плиточников, штукатуров сантехников и т. д. Все сотрудники работают в штате, с «халтурщиками» со стороны здесь дела не имеют. «Всех, как говорится, «воспитали» в коллективе. Каждый из наших специалистов - профессионал, проверенный не одним ремонтом», - поделился Иван Лысюк.

Закупкой материалов в «Домовом центре» занимаются самостоятельно, вам не придётся кататься по всему Пскову в поисках цемента нужной марки, орехового ламината или плитки «под каррарский мрамор» из альпийских каменоломен. К тому же продавцы стройматериалов предоставляют «Домовому центру» специальные условия.

«Заказчик не делает ничего: ему не надо закупать строительные материалы, не надо ломать голову, где найти плитку покрасивее и подешевле, не надо привозить аппаратуру к месту ремонта. Всё это берёт на себя ремонтная бригада. Мы предоставляем отчёты, соблюдаем сроки, заказчику достаточно лишь сообщать нам о своих предпочтениях, которые, конечно, могут меняться по ходу работ. При этом, разумеется, мы стараемся придерживаться готового дизайн-проекта», - отметил Иван Лысюк.

Компания развеивает стереотипы о непорядочных ремонтных бригадах. «У нас не бывает перерасходов, внезапных увеличений сметы и ненадлежащего качества. Мы работаем с тем, чтобы минимизировать риски клиента и создаём условия абсолютной прозрачности. Наши клиенты всегда понимают сроки и знают, из чего складывается стоимость работ», - заверил Иван Лысюк.

Зачастую люди приезжают в отремонтированную «Домовым центром» квартиру буквально с двумя чемоданами вещей и кошкой, потому что на месте уже есть всё необходимое: и отделка, и мебель, и техника.

Адрес: Псков, улица Петровская, 31.

Телефоны: +7 953 236-86-74; +7 911 880-20-07.

Сайт: domovoy-center.ru

Группа VK: vk.com/club173838238.