Около 78 кг рыбы изъяли у браконьеров в Псковской области

13:10, 03 февраля 2020, ПАИ

За прошедшую неделю на территории Псковской области совершено 19 административных нарушений в области охраны биоресурсов, изъято около 78 кг рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

По совершенным правонарушениям наложено штрафов на сумму 48,8 тысяч рублей, взыскано – 9 тысяч рублей, изъято 17 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства.

По количеству совершенных правонарушений среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область за минувшую неделю заняла второе место. Лидирует по данному показателю Архангельская область, где совершено 26 таких правонарушений.