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Политика

Секретарь печорского отделения «Единой России»: Работа для Сергея Тарасика только начинается

«Основные выборы у Сергея Тарасика ещё впереди, ведь состоялось только предварительное партийное голосование. Думаю, победа кандидату далась довольно легко. Приятно, что столько жителей района пришли и отдали свои голоса. Но основная борьба и работа совершенно точно начинается только сейчас», - заявила в комментарии Псковскому агентству информации исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Так она прокомментировала прошедшее в Печорском районе 2 февраля предварительное голосование «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах главы муниципалитета.

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.

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