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Общество

Встреча в память о подвиге советских солдат в Сталинградской битве состоялась в Пскове

50 школьников и студентов стали участниками встречи в память о подвиге советских солдат в Сталинградской битве. Мероприятие прошло в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» в рамках цикла «Навстречу Великой Победе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Участникам встречи представили презентацию, отражающую основные моменты битвы. Также на площадке открылась экспозиция  военной экипировки, были представлены масштабные модели военной техники времен Великой Отечественной войны. Псковская областная универсальная научная библиотека представила книги с воспоминаниями участников Сталинградской битвы и документальными подробностями сражения.

На сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки можно ознакомиться с виртуальными выставками к Дням воинской славы России. На Год памяти и славы библиотека запланировала более 150 мероприятий, в рамках которых, в том числе, проходят презентации из цикла «Навстречу Великой Победе».

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