Делегаты от Псковской области выступили на Рождественских чтениях в Москве

19:24, 03 февраля 2020, ПАИ

Представители Псковской области выступили на XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, которые прошли 27 - 31 января и собрали более 5000 участников. Об этом сообщает Instagram-аккаунт Псковского музея-заповедника.

Два делегата от Псковской области выступили докладами на сессии «Проблемы сохранения церковного искусства»: Мельникова Ирина Александровна, старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника с темой «Сохранение памятников церковного зодчества в послевоенном Пскове», и Протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святителя Василия Великого на Горке с темой «Роль государственных музеев и органов охраны памятников в сохранении памятников церковного искусства, находящихся в действующих храмах и монастырях Псковской области».

Доклады псковичей вызвали интерес слушателей, были отмечены на самом высоком уровне, особенно тема сохранения памятников Пскова после окончания Великой Отечественной войны. Выступления показали возрастающий двусторонний интерес музея и Церкви в этой области.