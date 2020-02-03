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Общество

Делегаты от Псковской области выступили на Рождественских чтениях в Москве

Представители Псковской области выступили на XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, которые прошли 27 - 31 января и собрали более 5000 участников. Об этом сообщает Instagram-аккаунт Псковского музея-заповедника.

Фото: Instagram-аккаунт Псковского музея-заповедника

Два делегата от Псковской области выступили докладами  на сессии «Проблемы сохранения церковного искусства»: Мельникова Ирина Александровна, старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника с темой «Сохранение памятников церковного зодчества в послевоенном Пскове», и Протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святителя Василия Великого на Горке с темой «Роль государственных музеев и органов охраны памятников в сохранении памятников церковного искусства, находящихся в действующих храмах и монастырях Псковской области».

Доклады псковичей вызвали  интерес слушателей, были отмечены на самом высоком уровне, особенно тема сохранения памятников Пскова после окончания Великой Отечественной войны. Выступления показали возрастающий двусторонний интерес музея и Церкви в этой области. 

 

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