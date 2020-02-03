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Сотрудники ГИБДД задержали водителя без прав после погони по улицам Пскова (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД города Пскова 2 февраля 2020 года задержали 24-летнего нарушителя без прав после погони по улицам города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

У жилого дома по улице 128 Стрелковой дивизии дорожные полицейские  попытались остановить "ВАЗ-2106" с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства. Однако водитель транспорта проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

Полицейские отправились в погоню. На неоднократные требования об остановке авто, подаваемые с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства водитель не реагировал. На улице Советской Армии нарушитель двигался на высокой скорости, выезжал на полосу встречного движения.

У дома № 15 по улице Щелгунова автомашина была задержана. Водитель закрылся в салоне авто и отказывался покинуть свой транспорт. Полицейским пришлось разбить боковое стекло со стороны водителя, а также применить физическую силу, чтобы надеть на водителя наушники.

Водитель легкового авто будет привлечен к административной ответственности за управление машиной без водительских прав, за  отсутствие полиса страхования транспортного средства, невыполнение законных требований сотрудника полиции и выезд на полосу встречного движения. Пскович был доставлен в УМВД России по городу Пскову. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

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