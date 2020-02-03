Житель Порхова зарезал сожительницу из-за ревности

07:36, 04 февраля 2020, ПАИ

В Порхове местный житель из-за ревности зарезал сожительницу. Подозреваемый в убийстве был задержан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 2 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в медицинском учреждении скончалась 39-летняя женщина. Накануне она была госпитализирована с двумя ножевыми ранениями. Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний сожитель потерпевшей. Вечером 1 февраля на почве ревности мужчина ударил ножом женщину в грудь и живот, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Подробности уточняются.