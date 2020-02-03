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За нарушение закона в сфере закупок оштрафован замглавы Плюсского района

Первого заместителя главы Плюсского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение закона в сфере закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» первый заместитель главы Плюсского района ненадлежащим образом провёл подготовку конкурсной документации. Это повлекло нарушения сроков оплаты за оказанные району услуги по заключенному муниципальному контракту.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении чиновника дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области первый заместитель главы Плюсского района привлечен к административной ответственности и оштрафован на 15 тысяч рублей.

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