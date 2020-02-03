0
15:04
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
19:21
Собака раздора: В Пскове назревает конфликт между владелицей овчарки и зоозащитниками
16:53
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
11:04
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
09:38
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
19:10
Подпольное казино прикрыли в Пскове
16:15
«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области
Еще новости
Происшествия

Ветеринарные документы на просроченные продукты оформляли в Псковской области

Ветеринарные документы на просроченные продукты оформляли в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В 2019 году была приостановлена работа в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» 27 уполномоченных лиц предприятий Псковской области, которые нарушили требования при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Выяснилось, что они оформляли документы на мясную, рыбную и молочную продукцию с истекшим сроком годности.

Просроченная продукция должна была поступить для реализации в магазины, на рынки, ярмарки выходного дня в Пскове, а также в Псковский, Пыталовский, Дновский, Порховский, Печорский, Великолукский, Островский, Опочецкий, Стругокрасненский, Пушкиногорский районы. Подобное нарушение относится к разряду «критических», поэтому срок блокировки лиц, оформлявших ветеринарные сопроводительные документы, составит 6 месяцев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
03 февраля 2020
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
28 января 2020
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
28 января 2020
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
28 января 2020
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
Подпольное казино прикрыли в Пскове
27 января 2020
Подпольное казино прикрыли в Пскове
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

Идет загрузка...