Ветеринарные документы на просроченные продукты оформляли в Псковской области

10:01, 04 февраля 2020, ПАИ

Ветеринарные документы на просроченные продукты оформляли в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В 2019 году была приостановлена работа в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» 27 уполномоченных лиц предприятий Псковской области, которые нарушили требования при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Выяснилось, что они оформляли документы на мясную, рыбную и молочную продукцию с истекшим сроком годности.

Просроченная продукция должна была поступить для реализации в магазины, на рынки, ярмарки выходного дня в Пскове, а также в Псковский, Пыталовский, Дновский, Порховский, Печорский, Великолукский, Островский, Опочецкий, Стругокрасненский, Пушкиногорский районы. Подобное нарушение относится к разряду «критических», поэтому срок блокировки лиц, оформлявших ветеринарные сопроводительные документы, составит 6 месяцев.