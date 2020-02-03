До шести лет тюрьмы грозит великолучанке за хищение денег с чужого банковского счёта

09:53, 04 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в хищении денег с чужого банковского счёта (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в октябре 2019 года в Великих Луках женщина нашла на улице кошелек, в котором находились две карты и пин-коды к ним. В тот же день в одном из банкоматов города она сняла с карт 8 тысяч 700 рублей, а после потратила их.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого она полностью возместила ущерб потерпевшей. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.