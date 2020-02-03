0
15:04
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
19:21
Собака раздора: В Пскове назревает конфликт между владелицей овчарки и зоозащитниками
16:53
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
11:04
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
09:38
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
19:10
Подпольное казино прикрыли в Пскове
16:15
«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области
Еще новости
Происшествия

До шести лет тюрьмы грозит великолучанке за хищение денег с чужого банковского счёта

В Великих Луках перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в хищении денег с чужого банковского счёта (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в октябре 2019 года в Великих Луках женщина нашла на улице кошелек, в котором находились две карты и пин-коды к ним. В тот же день в одном из банкоматов города она сняла с карт 8 тысяч 700 рублей, а после потратила их.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого она полностью возместила ущерб потерпевшей. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
03 февраля 2020
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
28 января 2020
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
28 января 2020
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
28 января 2020
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
Подпольное казино прикрыли в Пскове
27 января 2020
Подпольное казино прикрыли в Пскове
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

Идет загрузка...