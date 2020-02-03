Икону похитили у пенсионера в Дедовичах

11:30, 04 февраля 2020, ПАИ

В поселке Дедовичи у пенсионера похитили икону. Подозреваемый в краже уже установлен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В квартиру дома по улице Комсомольской к пожилому мужчине пришли в гости его знакомые. Они отвлекли внимание хозяина и похитили икону Божией Матери, принадлежащую пенсионеру.

Икону удалось изъять полицейским в тот момент, когда ее пытались продать в одном из районов региона. Была назначена экспертиза, которая позволит установить историко-художественную ценность данного предмета.