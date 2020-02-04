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Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»

В Пскове после благоустройства сквера на «четырех углах» (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького) здесь появится малая архитектурная форма в виде сердца «Я люблю Псков». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

По её словам, сквер будет благоустроен в рамках проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» на период 2014-2020 годов.

Кристина Кобызь отметила, что после проведения всех работ будут заменены асфальтовое покрытие и зеленый газон, установлены уличные фонари, подведено электричество, а центральную часть сквера замостят брусчаткой. Кроме того, на площадке появится туалет, в том числе для маломобильных граждан, а также будут высажены более 60 новых деревьев.

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова подчеркнула, что после благоустройства сквер на «четырех углах» станет «маленьким зеленым островом для отдыха», где параллельно будут проводиться и городские мероприятия.

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