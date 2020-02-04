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Общество

Глава администрации Пскова: Подрядчик затянул ремонт на улице Инженерной

Подрядчик нарушил сроки ремонта улицы Инженерной в Пскове. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но за то время, которое было отведено, подрядчик мог бы быстрее и качественнее выполнить все работы», - отметил Александр Братчиков.

По его словам, городские власти будут контролировать процесс работ, включая вывод необходимого количества работников и техники на объект. Александр Братчиков подчеркнул, что если график мероприятий по ремонту улицы Инженерной будет и дальше нарушаться, то контракт с подрядчиком расторгнут. «Всегда есть предел терпения, в первую очередь, наших жителей», - отметил он.

Сити-менеджер Пскова также напомнил, что подобная ситуация с нарушением срока ремонта сложилась на улице Яна Фабрициуса. По его словам, подрядчику предоставили новый график перечня работ, и если он его не выполнит, то с ним расторгнут договор.

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