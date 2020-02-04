Михаил Ведерников поздравил Гдовский район с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:47, 04 февраля 2020, ПАИ

4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Жители Северо-Запада сражались за свободу Гдовского района рука об руку с бойцами со всей территории страны. Эта победа стала общим достоянием всех народов бывшего Советского Союза. Упорство, храбрость, любовь к родной земле позволили не только победить самого страшного врага нашей истории, но и восстановить разрушенные населенные пункты, создать прочный фундамент для жизни района на десятилетия вперед. Наша общая задача — чтить этот военный и трудовой подвиг, делать все возможное для дальнейшего развития Гдовской земли и с уважением относиться к участникам и свидетелям тех героических событий», — говорится в поздравительном адресе губернатора. В заключение он пожелал жителям Гдовского района мира, удачи и благополучия.

У братских захоронений в Гдове прошёл торжественный митинг с участием военного оркестра. У Парка Победы на месте расстрела военнопленных концлагеря «Шталаг 91» был установлен памятный щит. Затем местные жители собрались в районном Центре культуры и досуга на концерте «Дорогами войны».

Оккупация Гдовского района длилась два с половиной года. За это время фашисты разрушили около 600 зданий в Гдове, сожгли и разграбили 200 деревень в районе. Без крова осталось более 4,7 тысяч семей. Согласно плану «Ост», эта территория Псковщины должна была стать частью новой провинции Третьего рейха — Ингерманландии.

Освобождению Гдовского района способствовали одновременные действия второй, шестой и девятой партизанских бригад, а также сочетание ударов с фронта и тыла по врагу войсками Ленинградского и Волховского фронтов. И 4 февраля 1944 года 196-я стрелковая дивизия под командованием генерала Ратова вступила в город Гдов, который еще до ее прихода был освобожден сороковым отрядом 9-й партизанской бригады.