Николая Солдатова разыскивает внук в Псковской области

17:03, 04 февраля 2020, ПАИ

73-летнего Николая Солдатова разыскивает внук в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в регионе.

Отмечается, что разыскиваемого когда-то осудили в Оренбургской области, он был отправлен за решетку. По словам внука, в то время его матери было три месяца. В результате этого события супруга Николая Солдатова уехала, позднее вышла замуж за другого человека. «С дедом они не общались», - добавил родственник.

«Какое-то время мама переписывалась с бабушкой (мамой моего деда Николая) - Александрой Степановной. Позже связь с родственниками отца оборвалась», - указал заявитель.

Известно, что Николай Солдатов служил в Чехословакии, был женат на немке. От первого брака детей у него не было.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru. На этот же адрес можно отправить и свою заявку о поиске.