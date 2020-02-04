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Общество

Скульптуры кузнеца Евгения Вагина вернут в сквер Пскова после реконструкции

Скульптуры кузнеца Евгения Вагина вернут на прежнее место после благоустройства сквера на «четырех углах» (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького) в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

По её словам, скульптуры кузнеца Евгения Вагина были убраны с территории сквера в связи с масштабными работами. Сейчас они хранятся на складе, но после будут возвращены на прежнее место, заметила Кристина Кобызь.

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова отметила, что в рамках благоустройства будут заменены асфальтовые дорожки, газон, а центральная часть сквера замощена брусчаткой. Также к скверу подведут электричество, на территории установят уличные фонари, малую архитектурную форму в виде сердца «Я люблю Псков» и туалет, в том числе для маломобильных граждан, а также высадят более 60 деревьев.

Сквер благоустраивают в рамках проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» на период 2014-2020 годов.

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