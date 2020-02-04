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Общество

Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)

Журналисты Псковского агентства информации поинтересовались у жителей Пскова, случались ли им попадать в сети мошенников. Поводом для проведения опроса стали участившиеся случаи списания денежных средств после телефонных звонков в Псковской области. Некоторые теряют тысячи, а некоторые и сотни тысяч рублей, доверяя голосу на том конце трубки телефона. Разговор об этом зашел в рамках проекта ПАИ-live 4 февраля с участием представителя Центробанка РФ. 

Как показал опрос, каждый второй так или иначе сталкивался с мошенниками, но далеко не все лишались в итоге денег. 

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