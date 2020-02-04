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Общество

Начался ПАИ-live с представителем Центробанка РФ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

4 февраля заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Иванов отвечает на вопросы в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live.

Поводом послужили многочисленные случаи мошенничества, выявляемые на территории Псковской области. Неизвестные лица под разными предлогами звонят держателям банковских карт и выманивают у них сведения, позволяющие впоследствии списывать деньги со счетов граждан.

Представитель Центробанка даст рекомендации: как защитить себя от мошенников, на что обращать внимание пори телефонном разговоре с незнакомцами, какие данные следует защищать и как.

Свои вопросы гостю прямого эфира можно задавать здесь>>>.

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