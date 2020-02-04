Пятерых псковичей обманули в один день телефонные мошенники

21:18, 04 февраля 2020, ПАИ

Пять псковичей лишились денег в один день в результате действий телефонных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 февраля 45-летнему псковичу позвонил на мобильный телефон неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он украл с его расчетного счета 53 тысячи рублей.

В тот же день аналогичным образом лишилась 48 тысяч рублей 69-летняя псковичка, около 10 тысяч рублей – 55-летняя жительница Пскова и почти 30 тысяч рублей двое жителей областного центра.

По данным фактам уголовно-наказуемых деяний возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.