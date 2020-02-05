Двух псковичей в наркотическом опьянении задержали росгвардейцы

09:39, 05 февраля 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

При проведении совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона Завеличье сотрудники ОМОНа задержали двух мужчин с признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра у одного из них было обнаружено вещество растительного происхождения. Его передали экспертам.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.