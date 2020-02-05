Партию яблок из Северной Македонии не смогли ввезти в Псковскую область из-за недействительных документов
Провоз 19,6 тонн яблок из Северной Македонии на территорию Псковской области запретили из-за нарушений фитосанитарного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Фрукты не прошли фитоконтроль на российско-латвийской границе на контрольном посту «Бурачки» в Себежском районе. Подкарантинную продукцию везли из села Марино в Северной Македонии в Москву. При проведении документарной проверки установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью, поэтому не может быть признан действительным. Возбуждено дело об административном правонарушении.