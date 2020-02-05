Главную икону Вооруженных Сил России привезут в Псков

10:26, 05 февраля 2020, ПАИ

Главную икону Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в ближайшее время привезут в Псков, сообщает «Красная звезда».

31 января икону привезли в храм Святителя Николая Чудотворца в Полярном. По этому случаю прошёл молебен, в котором приняли участие командование, военнослужащие и население. Здесь икона будет находиться до 7 февраля, после чего её перевезут на главную базу подводников Северного флота – гарнизон Гаджиево. Там в храме Святого апостола Андрея Первозванного она пробудет до 14 февраля. Затем икона три дня будет находиться в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре. Дальше православную святыню перевезут в Архангельскую область, а оттуда икона отправится в Псков.

Икону «Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Свой путь икона начала из Севастополя. К ней уже успели прикоснуться верующие из многих регионов России. Планируется, что православная святыня побывает в 150 церквях, 300 воинских частях и 120 городах, пройдя путь в 57 тысяч километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».