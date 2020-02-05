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Общество

Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час

Торжественное открытие первого в Пскове магазина выгодных брендов  Familia состоится в субботу, 8 февраля. В этот день федеральная off-price-сеть будет каждый час дарить подарки своим покупателям.

Пространство выгодных брендов площадью 1 200 кв.м начнет праздничную церемонию открытия в ТРЦ Fjord Plaza в 11:00. В конце каждого часа Familia будет собирать чеки у посетителей магазина, сделавших покупку на сумму от 1500 рублей, и методом случайного выбора дарить по ним подарки.

Среди призов – бытовая электроника, ювелирные украшения, товары для дома, сертификаты на покупку в Familia и многое другое. Также каждый посетитель магазина получит дисконтную карту, по которой 8 февраля будет действовать дополнительная скидка 10% на любой товар, а впоследствии – 5-7% в будние дни.

Familia – крупная федеральная торговая сеть, в которую входит более 280 магазинов по всей России. Основа ее огромного ассортимента – одежда, обувь, товары для дома известных мировых и российских брендов. Они продаются со скидками до 85% от цен на аналогичные товары в других местах продаж.

Familia знаменита тем, что активно развивает в России формат торговли  off-price, уже много лет популярный в США и Европе. Его особенность – наличие в одном большом пространстве товаров от большого числа известных марок с существенной выгодой для покупателя.

Familia сотрудничает с владельцами более чем 7000 торговых марок из 50 стран мира и закупает у них напрямую на специальных условиях излишне произведенный или импортированный товар. За счет минимизации издержек, в том числе простого оборудования магазинов, отсутствия в них продавцов-консультантов, привоза товара большими партиями, компания доносит выгодную стоимость до покупателя.

Каждый магазин Familia – большое торговое пространство, в котором соседствуют разные товары и разные торговые марки. Там широкий выбор одежды: мужской, женской, подростковой, детской, включая джинсы, костюмы, платья, рубашки, разнообразную верхнюю одежду. Также в ассортименте обувь, сумки и рюкзаки, посуда, текстиль, товары для декора, бытовая электроника, спортивный инвентарь, игрушки, косметика, товары для животных и многое другое.

Все это представлено со значительный скидкой от стандартных розничных цен. Величину выгоды можно увидеть на ценнике: для каждой вещи обозначена ее средняя стоимость в других розничных магазинах и разница с ценой в Familia.

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