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Общество

Twitter будет маркировать фейковые фото и видео

Социальная сеть Twitter планирует маркировать фейковые фотографии и видео. Специально отмечать такой контент соцсеть планирует с 5 марта, передает ТАСС.

По словам разработчиков, появится индикатор, который будет отмечать медиаматериалы как фейковые. Кроме того, они будут сопровождаться пояснением о том, что подвергались существенным изменениям.

Соцсеть станет учитывать существенные изменения структуры, времени, состава контента после ее редактирования, а также добавление аудио- и видеоинформации. Кроме того, Twitter будет учитывать сфабрикованные файлы с изображением на нем реального человека.

В компании также отметили, что некоторые «твиты» содержат измененные фото или видео, которые могут так или иначе нанести вред людям. Новое правило позволит помечать такие «твиты», что позволит получить людям объяснение относительно этой информации.

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