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Происшествия

Обстоятельства гибели на пожаре трёх человек выясняют следователи в Печорах

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области.

В Печорах следователи выясняют обстоятельства гибели трёх человек на пожаре в доме на улице Солнечной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Они также назначили три медицинские и пожарно-техническую судебные экспертизы. По предварительным данным, в ходе пожара погибли проживающая в доме женщина, её сожитель и брат в возрасте от 40 до 43 лет. Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при курении. Выяснение обстоятельств трагедии продолжается. 

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области.

Жилой дом загорелся ночью 5 февраля. На место выехали пожарные, которые потушили очаг возгорания. Однако после ликвидации пожара были обнаружены останки трёх человек: двух мужчин и одной женщины.

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