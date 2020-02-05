Обстоятельства гибели на пожаре трёх человек выясняют следователи в Печорах

14:59, 05 февраля 2020, ПАИ

В Печорах следователи выясняют обстоятельства гибели трёх человек на пожаре в доме на улице Солнечной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Они также назначили три медицинские и пожарно-техническую судебные экспертизы. По предварительным данным, в ходе пожара погибли проживающая в доме женщина, её сожитель и брат в возрасте от 40 до 43 лет. Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при курении. Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.

Жилой дом загорелся ночью 5 февраля. На место выехали пожарные, которые потушили очаг возгорания. Однако после ликвидации пожара были обнаружены останки трёх человек: двух мужчин и одной женщины.