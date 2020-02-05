0
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
11:11
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
Еще новости
Общество

Дмитрий Месхиев: Развитие туризма в Псковской области напрямую зависит от развития культуры

Развитие туризма в Псковской области напрямую зависит от развития культуры. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев 5 февраля в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

Дмитрий Месхиев отметил, что Псковский драмтеатр получает поддержку только из регионального бюджета. «У нас нет частных инвесторов, спонсоров, нет никого, кто бы мог поддерживать театр. К псковской культуре относятся аморфно и потребительски».

Он также отметил, что туристу в Пскове кроме Кремля и ряда других мест негде побывать. «Отсутствуют малые формы, интересные места даже для фотосессий. Только на Кремле и церквях далеко не уедешь в современном туризме. С моей точки зрения, Псков отстает от многих других городов, и увеличение потока туристов за последние годы незначительное», - отметил он.

При этом худрук Псковского драмтеатра пояснил, что это происходит не из-за властей региона, - они предпринимают меры, - а из-за аморфности бизнеса. «Гостиницами и отелями туристов не привлечешь. Они скоро начнут уже пустовать», - считает он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Спектакли под открытым небом могут быть включены в программу Пушкинского театрального фестиваля в 2020 году 40 тысяч зрителей посмотрели спектакли Псковского драмтеатра в 2019 году Начался ПАИ-live с Дмитрием Месхиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Гостем ПАИ-live станет художественный руководитель Псковского театра драмы Жертвами мошенников чаще становятся люди старшего возраста Как защитить свои деньги от мошенников расскажет гость ПАИ-live 4 февраля Сергей Грахов раскритиковал желание некоторых псковичей пиариться на теме ТКО Подход к формированию краткосрочных планов капремонта домов изменился в Псковской области Сергей Грахов: В регионе увеличились объемы собираемости платежей за капремонт Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
05 февраля 2020
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Идет загрузка...