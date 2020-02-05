Дмитрий Месхиев: Развитие туризма в Псковской области напрямую зависит от развития культуры

16:18, 05 февраля 2020, ПАИ

Развитие туризма в Псковской области напрямую зависит от развития культуры. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев 5 февраля в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

Дмитрий Месхиев отметил, что Псковский драмтеатр получает поддержку только из регионального бюджета. «У нас нет частных инвесторов, спонсоров, нет никого, кто бы мог поддерживать театр. К псковской культуре относятся аморфно и потребительски».

Он также отметил, что туристу в Пскове кроме Кремля и ряда других мест негде побывать. «Отсутствуют малые формы, интересные места даже для фотосессий. Только на Кремле и церквях далеко не уедешь в современном туризме. С моей точки зрения, Псков отстает от многих других городов, и увеличение потока туристов за последние годы незначительное», - отметил он.

При этом худрук Псковского драмтеатра пояснил, что это происходит не из-за властей региона, - они предпринимают меры, - а из-за аморфности бизнеса. «Гостиницами и отелями туристов не привлечешь. Они скоро начнут уже пустовать», - считает он.