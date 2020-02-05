Псковские музыканты одержали победу на Всероссийском конкурсе «Русская палитра»

16:57, 05 февраля 2020, ПАИ

Учащиеся Детской музыкальной школы № 4 из Пскова одержали победу на 3-ем Всероссийском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс прошел в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева в Москве.

Сильнейших определяли сразу в нескольких номинациях: «Домра», «Балалайка», «Баян» «Аккордеон», «Гусли», «Гитара» и «Ансамбль народных инструментов». Псковичи завоевали награды в двух из них. Гусляр Надежда Михайлова лучше всех себя показала в категории «Сольное исполнительство», а квинтет баянистов «Концертина» (Алексей Манушин, Никита Цыкунов, Ольга Сурова, Алина Ильина и Даниил Павлов) стал лауреатом 1-й степени в номинации «Ансамбли». Также Алексей Манушин сольно и в дуэте с Никитой Цыкуновым дважды удостоен звания лауреата конкурса 3-й степени.

Конкурс «Русская палитра» в 2020-м году прошел уже в 3-й раз, в нем поучаствовали более 350 сольных исполнителей и 60 ансамблей различных составов из 25-ти городов Подмосковья и 13 регионов России. Оценивали конкурс выдающиеся деятели музыкального искусства, именитые педагоги и исполнители на народных инструментах, в том числе композитор Константин Шаханов и народные артисты России: Вячеслав Семенов, Сергей Лукин и Александр Цыганков.