0
18:29
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Еще новости
Общество

Псковские музыканты одержали победу на Всероссийском конкурсе «Русская палитра»

Учащиеся Детской музыкальной школы № 4 из Пскова одержали победу на 3-ем Всероссийском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс прошел в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева в Москве.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Сильнейших определяли сразу в нескольких номинациях: «Домра», «Балалайка», «Баян» «Аккордеон», «Гусли», «Гитара» и «Ансамбль народных инструментов». Псковичи завоевали награды в двух из них. Гусляр Надежда Михайлова лучше всех себя показала в категории «Сольное исполнительство», а квинтет баянистов «Концертина» (Алексей Манушин, Никита Цыкунов, Ольга Сурова, Алина Ильина и Даниил Павлов) стал лауреатом 1-й степени в номинации «Ансамбли». Также Алексей Манушин сольно и в дуэте с Никитой Цыкуновым дважды удостоен звания лауреата конкурса 3-й степени.

Конкурс «Русская палитра» в 2020-м году прошел уже в 3-й раз, в нем поучаствовали более 350 сольных исполнителей и 60 ансамблей различных составов из 25-ти городов Подмосковья и 13 регионов России. Оценивали конкурс выдающиеся деятели музыкального искусства, именитые педагоги и исполнители на народных инструментах, в том числе композитор Константин Шаханов и народные артисты России: Вячеслав Семенов, Сергей Лукин и Александр Цыганков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
05 февраля 2020
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове

Идет загрузка...