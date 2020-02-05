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Общество

Строительство нового моста через реку Кебь в Псковском районе вошло в активную фазу

В Псковском районе идет активное строительство нового моста через реку Кебь. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, на данный момент на объекте сооружены береговые опоры моста, установлены балки пролетного строения и идёт устройство земельного полотна будущей дороги.

Мост будет готов к 31 июля. Работы ведутся в рамках реализации проекта по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения от трассы Новгород – Псков через Сольцы и Порхов до садоводческого товарищества «Кебь».

Мостовое сооружение на данном участке было необходимо, так как предыдущая переправа не отвечала требованиям безопасности, к тому же её постоянно затапливало, отметили в ведомстве. После строительных работ дорога с мостом будет выходить на сеть дорог регионального и федерального значения и соединять два садоводства - «Восток» и «Кебь». Сам мост будет соответствовать всем современным требованиям по грузоподъемности и безопасности. Кроме того, на нём будет размещен тротуар для пешеходов и маломобильных граждан.

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