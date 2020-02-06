Регионам могут разрешить самостоятельно регулировать правила использования шипованной резины

07:18, 06 февраля 2020, ПАИ

Изменить правила использования шипованных шин для снижения вреда дорогам предложили участники круглого стола в Госдуме. Об этом в своём «Инстаграме» сообщил депутат от Псковской области Александр Васильев.

В нижней палате предлагались иразные нициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш».

По словам Александра Васильева, все инициативы изучит рабочая группа комитета по транспорту и строительству и в течение трех месяцев доработает озвученные предложения. Впоследствии они могут стать частью законопроекта.

В частности, планируется обсудить нормирование массы шипов в шинах; сезон использования и ответственность; запрет использования шипов по регионам и собственникам дорог; научные исследования области применения типов резины при различных погодных условиях; информационную политику и рекламу зимних шин: «Врожденная уверенность на дорогах» не от шипов, а от поведения.

«Все согласились, что шипы были изобретены для снежного наката, а не для асфальта», - подытожил Александр Васильев.



