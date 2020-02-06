Жителя Псковской области пытались завербовать иностранные спецслужбы

10:29, 06 февраля 2020, ПАИ

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Жителя Псковской области попытались завербовать иностранные спецслужбы с целью получения информации, в том числе, об охране госграницы. Об этом сообщил на встрече с руководителями СМИ прокурор Псковской области Сергей Белов 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина занимался контрабандой и за ним вели наблюдение эстонские силовики. В одну из поездок они остановили псковича для досмотра на границе, зная, что на его машине перебиты номера. Это стало поводом для дополнительного досмотра. «Он решил дать им денег - 100 евро. Чтобы они его выпустили»,- рассказал прокурор области.

Жителя региона задержали, изъяли у него 3 мобильных телефона и ноутбук, после чего с носителей была скопирована информация. «Среди файлов оказались элементы детской порнографии», - отметил Сергей Белов и добавил, что это стало поводом для давления. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Но он сумел их обмануть и через Белоруссию выехал в Псковскую область. Пришел к нам и рассказал, что у него пытались получить информацию об охране госграницы»,- сказал прокурор. Он добавил, что были «предприняты контрмеры».

Сергей Белов уточнил, что иностранные государства пытаются выстроить в отношении России очень агрессивную политику. «Она не останется без ответа»,- подчеркнул он.