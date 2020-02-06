Услуга по выдаче водительских удостоверений будет доступна во всех МФЦ Псковской области

11:40, 06 февраля 2020, ПАИ

Услуга по выдаче водительских удостоверений будет доступна во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова в ходе пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В прошлом году закуплены 11 комплектов оборудования для оказания услуги по замене водительских удостоверений. В настоящее время получить водительское удостоверение в офисах МФЦ могут жители Великих Лук, Опочки, Дедовичей, Струг Красных, Острова и Невеля.

В этом году продолжится закупка соответствующего оборудования. По мнению Екатерины Ершовой, услуга по выдаче водительских удостоверений позволит решить вопросы загруженности площадок Госавтоинспекции.