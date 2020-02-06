Услуга по выдаче водительских удостоверений будет доступна во всех МФЦ Псковской области
Услуга по выдаче водительских удостоверений будет доступна во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова в ходе пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В прошлом году закуплены 11 комплектов оборудования для оказания услуги по замене водительских удостоверений. В настоящее время получить водительское удостоверение в офисах МФЦ могут жители Великих Лук, Опочки, Дедовичей, Струг Красных, Острова и Невеля.
В этом году продолжится закупка соответствующего оборудования. По мнению Екатерины Ершовой, услуга по выдаче водительских удостоверений позволит решить вопросы загруженности площадок Госавтоинспекции.