Энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности

11:54, 06 февраля 2020, ПАИ

С 11:00 6 февраля в псковском филиале «Россети Северо- Запад» действует режим повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Меры приняты в связи с прогнозируемым налипанием мокрого снега на провода в северо-восточной части региона. Для предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Усилен контроль за состоянием электрических сетей. В производственных отделениях электрических сетей приведены в готовность резервные источники энергоснабжения, мобильные подразделения, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает портал светлаястрана.рф.