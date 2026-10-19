Студентов ПсковГУ пригласили в инженерное конструкторское бюро

16:18, 19 октября 2026, ПАИ

Десятки студентов ПсковГУ познакомились с работой студенческого конструкторского бюро «Модульные приводные системы». На профориентационном семинаре «СКБ: цели, задачи, возможности» им рассказали, как включиться в научные и инженерные проекты ещё во время учебы, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участники узнали, как устроена работа бюро, какие направления оно развивает и с чего начать собственную проектную деятельность. В частности, студентам объяснили, как найти наставника, присоединиться к команде и приступить к разработкам.

Сейчас в бюро открыт набор новых участников. В ближайших планах – кейс-чемпионат «Инженер без границ», конкурс студенческих проектов «Я инженер», осенние университеты по мехатронике и робототехнике, а также проект «Школьный мобильный СКБ».

«Будем рады видеть студентов в команде бюро», – отметил заместитель руководителя Передовой инженерной школы Дмитрий Гринёв.

Ранее ПсковГУ вошёл в число победителей конкурсного отбора проектов развития студенческих конструкторских бюро. В отборе участвовали более 150 университетов.