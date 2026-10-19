В Псковской области будут судить мужчину за смертельное ДТП с ребёнком

16:06, 19 октября 2026, ПАИ

Уголовное дело по факту гибели ребёнка в ДТП рассмотрит Печорский районный суд. В суд поступило дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщается в официальном канале судов Псковской области в MAX.

По версии следствия, в июне 68-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по дороге в сельской местности Палкинского района, не имея права управления транспортными средствами. Автомобиль сбил девятилетнего ребёнка, от полученных травм тот скончался.

Напомним, смертельное ДТП произошло в деревне Рычково. Как сообщалось ранее, водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, совершил наезд на двух малолетних детей.