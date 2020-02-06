Криптобиокабины для выдачи загранпаспортов установили в МФЦ Пскова и Великих Лук

11:50, 06 февраля 2020, ПАИ

Комплексы для оформления и выдачи загранпаспортов «Криптобиокабина» (КБК) установили в офисах МФЦ Пскова и Великих Лук. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Оборудование пока не налажено, - отметила Екатерина Ершова. - Ждём своей очереди. Стоит вопрос в аттестации оборудования и проведении пуско-наладочных работ».

Екатерина Ершова отметила, что первый загранпаспорт планируется оформить с использованием криптобиокабины уже к середине года.

Криптобиокабины позволяют регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев. Комплекс сканирует документы в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.