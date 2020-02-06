По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО

12:37, 06 февраля 2020, ПАИ

Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по темпам роста ввода жилья. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина 6 февраля на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства был в Псковском районе, городах Псков и Великие Луки. Кроме того, за прошлый год были построены социально значимые объекты: школа в городе Дно на 500 мест, 3 детских сада для детей до 3 лет в Пскове и Псковском районе на 620 мест, ФАПы в Островском районе на 75 посещений в смену, гостиницы в Пскове, Псковском, Гдовском и Печорском районах, физкультурно-оздоровительный комплекс в Пскове, спортивная площадка в Великих луках, торгово-развлекательные центры в Пскове и Псковском районе площадью 50,5тыс кв.м, газовые сети в сельской местности Великолукского и Островского районов.

В 2019 году в регионе введено 261 тысяча квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем в 2018 году, добавила Валентина Валиуллина.