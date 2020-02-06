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Общество

Псковские мошенники стали представляться работниками МФЦ

Работниками Многофункционального центра (МФЦ) стали представляться мошенники в Псковской области. Об этом сообщила директор Многофункционального центра региона Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель областного МФЦ рассказала, что неизвестные осуществляли обходы граждан в возрасте 70 лет и консультировали их на предмет получения субсидиции на капремонт, а также предлагали приобрести, например, лекарства и различные предметы по заведомо завышенной цене.

По словам Екатерины Ершовой, в ходе приема пожилой гражданки в одном из офисов МФЦ, выяснилось, что указанные мошенники продали ей «снижающее артериальное давление» одеяло и подушку за 15 тысяч рублей.

«Сотрудники МФЦ не наделены функцией выездного обслуживания», - подчеркнула Екатерина Ершова и рекомендовала донести это до пожилых родственников, которые, как правило, с доверием относятся к незнакомцам, представляющимся сотрудниками МФЦ или социальных служб.

Псковское агентство информации проводило опрос на улицах Пскова и выяснило, что большинство горожан сталкивалось с мошенниками. Видео смотрите здесь >>>.

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