Псковские мошенники стали представляться работниками МФЦ

13:36, 06 февраля 2020, ПАИ

Работниками Многофункционального центра (МФЦ) стали представляться мошенники в Псковской области. Об этом сообщила директор Многофункционального центра региона Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель областного МФЦ рассказала, что неизвестные осуществляли обходы граждан в возрасте 70 лет и консультировали их на предмет получения субсидиции на капремонт, а также предлагали приобрести, например, лекарства и различные предметы по заведомо завышенной цене.

По словам Екатерины Ершовой, в ходе приема пожилой гражданки в одном из офисов МФЦ, выяснилось, что указанные мошенники продали ей «снижающее артериальное давление» одеяло и подушку за 15 тысяч рублей.

«Сотрудники МФЦ не наделены функцией выездного обслуживания», - подчеркнула Екатерина Ершова и рекомендовала донести это до пожилых родственников, которые, как правило, с доверием относятся к незнакомцам, представляющимся сотрудниками МФЦ или социальных служб.

Псковское агентство информации проводило опрос на улицах Пскова и выяснило, что большинство горожан сталкивалось с мошенниками. Видео смотрите здесь >>>.