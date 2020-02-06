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Общество

13 февраля станут известны победители городского конкурса «Учитель года-2020»

В Пскове проходит городской конкурс «Учитель года - 2020». 13 февраля станут известны имена финалистов, которые продолжат  борьбу за победу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участие в состязаниях принимают 15 школьных педагогов. Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №1 им. Л.М. Поземского Ксения Севостьянова, учитель истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства средней общеобразовательной школы №2» Вера Зенович, учитель начальных классов лицея №4 «Многопрофильный» Арина Алиева, учитель физической культуры, ОБЖ средней общеобразовательной школы №5 имени М. Н. Евтюхина Елена Курилко, учитель информатики и ИКТ многопрофильного правового лицея №8 Наталья Прохорова, учитель музыки средней общеобразовательной школы №9 им. А. С. Пушкина Ирина Лебедева, учитель истории и обществознания гуманитарного лицея Ирина Осипова, учитель физической культуры естественно-математического лицея №20 Елена Тамонова, учитель-логопед социально-экономического лицея №21 имени С.В. Самойлова Любовь Полетаева, учитель математики погранично-таможенно-правового лицея Карина Алексеева, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением английского языка Кристина Воробьёва, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И. Малякова Светлана Сасоева, учитель физики Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Ольга Сохарева, учитель математики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Вера Гордина и учитель истории, обществознания средней общеобразовательной школы №47 Андрей Молотков.

В течение двух недель педагоги проходят конкурсные испытания. На «Методическом соло» конкурсанты представляют свой профессиональный опыт по обновлению содержания образования и эффективному использованию новых технологий в организации образовательного процесса. На конкурсном «Уроке» педагоги воплощают идеи и разработки, представленные на первом этапе. «Педагог-лидер» - это обсуждение актуальной общественно-значимой проблемы в режиме импровизации. «Мастер-класс» проводится финалистами конкурса. Педагоги должны будут продемонстрировать способность работать в режиме импровизации, используя интерактивные приёмы работы с аудиторией.

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