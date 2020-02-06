Ампулы с психотропным веществом попытались ввезти злоумышленники в Псковскую область

17:24, 06 февраля 2020, ПАИ

Ампулы с психотропным веществом попытались ввезти злоумышленники в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В пункте пропуска «Бурачки» в Себежском района во время досмотра автомобиля, следовавшего в Россию из Латвии, обнаружено и изъято пять ампул емкостью по пять миллилитров. Полицейские установили, что в составе изъятого вещества содержится психотропное вещество диазепам. В отношении водителя и пассажира транспортного средства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 229.1 УК РФ.

По версии следствия, ранее один из двух фигурантов пересекал государственную границу России на другом автомобиле, в котором были оборудованы тайники для сокрытия от таможенного контроля незаконно ввозимых веществ. Этот автомобиль марки "Ниссан" удалось обнаружить в Пустошкинском районе. Из иномарки изъяты психотропные и сильнодействующие вещества массой 93.03 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.