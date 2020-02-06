0
19:52
Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированный по нацпроекту Дом Кушлиса
18:15
Владимир Путин поручил правительству модернизировать систему высшего образования в регионах
17:39
Около 60 светофоров установят вблизи образовательных учреждений в 17 районах Псковской области
16:30
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
15:19
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
15:04
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове (ВИДЕО)
13:57
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Владимир Путин поручил правительству модернизировать систему высшего образования в регионах

Фото: пресс-служба Кремля.

Комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах поручил реализовать правительству страны президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в заседании принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По мнению главы государства, решению этой задачи следует подчинить профильные и другие национальные проекты. «И, кстати, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — пояснил Владимир Путин.

Президент обратил внимание на то, что необходимо создать «конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов, построить в субъектах современные студенческие городки».

Фото: пресс-служба Кремля.

Кроме этого, глава государства призвал сделать образовательные стандарты в РФ более гибкими — это позволит вузам самостоятельно формировать профили обучения с учетом мнения студентов и потребностей субъектов страны.

По итогам заседания губернатор Михаил Ведерников отметил, что развитие сферы образования в Псковской области неотъемлемо связано с популяризацией рабочих профессий в регионе. «В связи с этим активно модернизируется учебная материальная база и профессиональных образовательных учреждений», — добавил он.

Фото: пресс-служба Кремля.

По его словам, в 2019 году по национальному проекту «Образование» оборудованы учебные мастерские Псковского политехнического колледжа на сумму более 23 млн рублей из федерального бюджета, а по 6 млн рублей направлено на модернизацию учебных мастерских Великолукского медицинского колледжа и Опочецкого педагогического колледжа. В этом году Псковский агротехнический колледж получит 40 млн на модернизацию оборудования пяти новых лабораторий для подготовки специалистов сельскохозяйственных профессий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что такие меры позволяют довести уровень технической оснащенности учреждений до стандартов WorldSkills.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированный по нацпроекту Дом Кушлиса
06 февраля 2020
Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированный по нацпроекту Дом Кушлиса
Владимир Путин поручил правительству модернизировать систему высшего образования в регионах
06 февраля 2020
Владимир Путин поручил правительству модернизировать систему высшего образования в регионах
Около 60 светофоров установят вблизи образовательных учреждений в 17 районах Псковской области
06 февраля 2020
Около 60 светофоров установят вблизи образовательных учреждений в 17 районах Псковской области
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
06 февраля 2020
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
06 февраля 2020
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове (ВИДЕО)
06 февраля 2020
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
06 февраля 2020
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
06 февраля 2020
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Идет загрузка...