Владимир Путин поручил правительству модернизировать систему высшего образования в регионах

18:15, 06 февраля 2020, ПАИ

Комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах поручил реализовать правительству страны президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в заседании принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По мнению главы государства, решению этой задачи следует подчинить профильные и другие национальные проекты. «И, кстати, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — пояснил Владимир Путин.

Президент обратил внимание на то, что необходимо создать «конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов, построить в субъектах современные студенческие городки».

Кроме этого, глава государства призвал сделать образовательные стандарты в РФ более гибкими — это позволит вузам самостоятельно формировать профили обучения с учетом мнения студентов и потребностей субъектов страны.

По итогам заседания губернатор Михаил Ведерников отметил, что развитие сферы образования в Псковской области неотъемлемо связано с популяризацией рабочих профессий в регионе. «В связи с этим активно модернизируется учебная материальная база и профессиональных образовательных учреждений», — добавил он.

По его словам, в 2019 году по национальному проекту «Образование» оборудованы учебные мастерские Псковского политехнического колледжа на сумму более 23 млн рублей из федерального бюджета, а по 6 млн рублей направлено на модернизацию учебных мастерских Великолукского медицинского колледжа и Опочецкого педагогического колледжа. В этом году Псковский агротехнический колледж получит 40 млн на модернизацию оборудования пяти новых лабораторий для подготовки специалистов сельскохозяйственных профессий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что такие меры позволяют довести уровень технической оснащенности учреждений до стандартов WorldSkills.