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Общество

Более 100 «закладок» в автомобилях выявила таможня в Псковской области в 2019 году

108 «закладок» в различных технологических полостях транспортных средств обнаружили сотрудники таможни совместно с пограничниками в Псковской области в 2019 году. Об этом заявила начальник Псковской таможни Светлана Степанова на совещании ведомства по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год 6 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Начальник ведомства отметила, что в федеральный бюджет было перечислено около 25 млрд рублей, и оформлено более 34 тысяч таможенных деклараций. По ее словам, внешнеторговый оборот в Псковской области деятельности таможни по импорту составил 1,5 млрд долларов США, а по экспорту — 117 млн долларов США.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев подчеркнул, что Псковская таможня играет существенную роль в социально-экономическом развитии региона в целом. «Сотрудники ведомства организуют таможенное оформление и контроль на протяженном участке внешней границы, содействуют обеспечению экономической безопасности, способствуют поступлению существенных платежей в федеральный бюджет, а также обеспечивают деятельность особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», — добавил он.

Сергей Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между таможней и органами исполнительной власти Псковской области.

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