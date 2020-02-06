Качество ремонта в Себежской районной больнице проконтролировала Вера Емельянова

21:56, 06 февраля 2020, ПАИ

Качество ремонта проконтролировала в Себежской районной больнице первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова совместно с председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко 6 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Капитальный ремонт терапевтического отделения медицинского учреждения начали еще в 2019 году. «Отделение на протяжении нескольких лет пребывало в ненормативном состоянии и остро нуждалось в ремонте. Сегодня работы практически завершены и проведены они качественно», — рассказала Вера Емельянова.

Отмечается, что в настоящее время требуется завершить установку подъемника для улучшения доступности больницы для маломобильных групп граждан и поставить мебель.

Кроме этого, Вера Емельянова и Марина Гаращенко осмотрели филиал больницы — первое поликлиническое отделении в Идрице. Там рабочие привели в порядок фасад и внутренние помещения.

Пациенты медицинского учреждения выразили благодарность за проделанную работу и обратили внимание на то, в больнице стало теплее и уютнее. Марина Гаращенко также рассказала им, что прием больных узкими специалистами будет проводиться в соответствии с графиком.