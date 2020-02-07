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Заключительную книгу дилогии «Замок дракона» выпустила псковская писательница Ольга Шерстобитова
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Общество

Заключительную книгу дилогии «Замок дракона» выпустила псковская писательница Ольга Шерстобитова

Заключительный роман дилогии «Замок дракона» – «Замок дракона, или Не будите во мне фею» – выпустила псковская писательница Ольга Шерстобитова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила автор книги.

«Он теплый, полный романтики и захватывающих приключений, – прокомментировала свой роман Ольга Шерстобитова. – Для меня эта история особенная. Самая любимая из написанных мной. Она своим светом вечной сказки о любви спасает меня в самые непростые времена. Вдохновляет. И заставляет верить в лучшее. В мире, где полно негатива, порой хочется окунуться в подобную светлую историю. И пусть в ней добро побеждает зло, а сильные и смелые герои – дракон и принцесса будут такими, что не хочется расставаться».

«Я писала эту историю на одном дыхании, жила ей… Очень надеюсь, читателям дилогия понравится», – отметила она.

Ольга Шерстобитова рассказала, что к дилогии написан бонусный рассказ. «Который чуть не перерос в третий роман, так я соскучилась по этим героям. Получить его в подарок смогут все, кто пришлет фото бумажной дилогии мне на почту», – добавила автор.

Первая книга дилогии называется «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый». Дилогия входит в серию «Колдовские миры» издательства «Эксмо».

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